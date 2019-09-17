دينا عبد الله تنجو من موت محقق بعد تعرضها لحادث مروع

تعرضت الفنانة والمذيعة دينا عبدالله، لحادث سير مروع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في أثناء استقلالها سيارتها بصحبة والدتها.



وأصيبت دينا عبدالله في اليد والرقبة وتم إسعافها على الفور، فيما تم نقل والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.



وكانت آخر أعمال دينا عبد الله، برنامجها المشهور الذى يحمل اسم "حبيب الملايين"، وتمت إذاعته على قناة المحور الفضائية فى شهر رمضان الكريم.



"حبيب الملايين" فكرة وتقديم د.دينا عبد الله ومن إعداد الكاتب الصحفي محمد الهاوي، ومدير تصوير عمرو جلال، ومدير انتاج محمد صلاح،مخرج منفذ أحمد الحكيم وإخراج حسام العجمى.



