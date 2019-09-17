ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا عبد الله تنجو من موت محقق بعد تعرضها لحادث مروع

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:23 ص
دينا عبدالله
دينا عبدالله
سعيد فراج
تعرضت الفنانة والمذيعة دينا عبدالله، لحادث سير مروع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في أثناء استقلالها سيارتها بصحبة والدتها.

وأصيبت دينا عبدالله في اليد والرقبة وتم إسعافها على الفور، فيما تم نقل والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

وكانت آخر أعمال دينا عبد الله، برنامجها المشهور الذى يحمل اسم "حبيب الملايين"، وتمت إذاعته على قناة المحور الفضائية فى شهر رمضان الكريم.

"حبيب الملايين" فكرة وتقديم د.دينا عبد الله ومن إعداد الكاتب الصحفي محمد الهاوي، ومدير تصوير عمرو جلال، ومدير انتاج محمد صلاح،مخرج منفذ أحمد الحكيم وإخراج حسام العجمى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو زكى ليس الأول .. نجوم كرة القدم تخصص حوادث سيارات

صورة للمنتخب.. رسالة مؤثرة من امير عبد الحميد إلى عمرو زكي عقب حادث الساحل

حارس الزمالك السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى عمرو زكي عقب تعرضه لـ حادث مرورى

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك اليوم 16-9-2019.. مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر.. وميتشو يطلب تسجيلات مباريات الأحمر

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

مفاجأة من العيار الثقيل.. فضح تناقضات محمد علي فى دقائق معدودة.. فيديو

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

بـ فتحة ساق.. دينا صالح بإطلالة جذابة ورومانسية مع زوجها ساموزين

مفاجأة من العيار الثقيل.. فضح تناقضات محمد علي فى دقائق معدودة.. فيديو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. فيديو

سر طلاق فؤاد المهندس وشويكار.. ضربته بزجاجة على رأسه بسبب ممثل مغمور.. تعرف عليه

بيراميدز يخطف نجم الأهلى فى صفقة مدوية .. تعرف عليه

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

عمرو أديب يعرض صحيفة الحالة الجنائية للأميرة إسماعيل..خرجت من مصر بـ 3 قضايا آداب..فيديو

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

سارة خليفة طليقة كهربا تداعب الفنان محمد رمضان بلقب جديد .. ما هو

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

على أساس حسن النية .. مصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور