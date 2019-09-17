محددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين.. تعرف على الفئات المقرر استبعادها من بطاقات التموين

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قبول جميع تظلمات التموين للمرحلة الرابعة من استبعاد غير المستحقين؛ مؤكدا استمرار صرف مقررات التموين لشهر سبتمبر الجاري لجميع المستفيدين الذين تقدموا بتظلمات التموين للمرحلة الرابعة خلال شهر أغسطس الماضي.



تظلمات المستبعدين من مقررات التموين



وأكد المصدر، أن جميع التظلمات التي تقدم بها المستفيدون عبر الموقع الإلكتروني لموقع إدارة دعم مصر تنظر فيها الهيئة العامة للرقابة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم حذف من تنطبق عليه شروط الاستبعاد من المتقدمين بالتظلمات أول أكتوبر المقبل.



وأشار المصدر إلى أنه سيتم صرف الدعم الخاص بشهر سبتمبر للمتظلمين لحين تحديد أحقيته فى الدعم من عدمه، لافتا إلى أن إيصال صرف الدعم سيكتب فيه: "جاري دراسة التظلمات".



وأضاف، أنه سيتم مراجعة تظلمات المستبعدين من مقررات التموين والوقوف على حقيقة أحقية المستفيد من خلال مراجعة بيانات المتقدم بالتظلم عبر موقع إدارة دعم مصر على أن يتم استمرار صرف الدعم لأصحاب التظلمات المقبولة.



ولفت المصدر إلى أن يجري استهداف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددا للاستهداف من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية هي:



1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.



2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.



3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.



7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.



11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.



12- الأسرة لديها مهنة عليا.



وحول قرار وزير التموين باستثناء أصحاب المعاشات من محددات الاستبعاد، أوضح المصدر، أنه يتم استثناء أصحاب المعاشات أقل من 4500 جنيه/شهريا من محددات الاستبعاد منذ بدء إعلان الوزراة خطة تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من غير المستحقين.

