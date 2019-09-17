تراجع كبير في الأسهم الأوروبية .. هبوط سهم زالاندو الألمانية 8%

نزلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بفعل هبوط سهم زالاندو الألمانية في حين تخلت أسهم شركات الطاقة عن جزء من مكاسبها مع تراجع طفيف لأسعار النفط الذي ارتفع عقب هجمات على منشأتي نفط في السعودية.



وهوى سهم زالاندو للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ثمانية بالمئة ودفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للهبوط بعد طرح أكبر مساهم فيها كينيفيك أسهم للبيع.



وخسر المؤشر الأوروبي 0.2 بالمئة بينما فقد مؤشر قطاع التجزئة 0.7 بالمئة.



وتراجعت أسهم النفط والغاز عقب مكاسب أمس إذ هبطت أسعار الخام بعدما ألمحت الولايات المتحدة لاحتمال السحب من احتياطيات الخام.