شاهد.. أكثر أشخاص كسلا في العالم

شعور بالكسل والخمول وعدم رغبة في الذهاب إلى العمل أو القيام بالواجبات اليومية من الأمور الشائعة بين الكثير، وهناك نوعان من الشعور بالكسل، الأول هو الخاص بالبدن أو الجسم، والثاني هو الكسل العقلي.



ويبرع البعض في الاثنين فتجده عبارة عن كتلة شحوم متحركة على الأرض لا يقوم بأي شيء سوى أن يأكل ويشرب ويتنفس.



وعرض موقع "LOLWOT" بعض الصور التي توضح سلوك الأشخاص الأكث كسلا في العالم، وكسروا كل الأرقام القياسية في الخمول والكسل والاتكال على الآخرين .





