ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. أكثر أشخاص كسلا في العالم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
مريم صليب
شعور بالكسل والخمول وعدم رغبة في الذهاب إلى العمل أو القيام بالواجبات اليومية من الأمور الشائعة بين الكثير، وهناك نوعان من الشعور بالكسل، الأول هو الخاص بالبدن أو الجسم، والثاني هو الكسل العقلي.

ويبرع البعض في الاثنين فتجده عبارة عن كتلة شحوم متحركة على الأرض لا يقوم بأي شيء سوى أن يأكل ويشرب ويتنفس.

وعرض موقع "LOLWOT" بعض الصور التي توضح سلوك الأشخاص الأكث كسلا في العالم، وكسروا كل الأرقام القياسية في الخمول والكسل والاتكال على الآخرين .


شاهد.. أكثر أشخاص كسلا في العالم
شاهد.. أكثر أشخاص كسلا في العالم
شاهد.. أكثر أشخاص كسلا في العالم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطرد الكسل وتخلص من الخمول بهذه الأطعمة

ترشيحاتنا

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

مي سليم وابنتها بإطلالة منزلية.. والجمهور: قمرات

مرتضى منصور يتحدى: أنا أسد وهقعد في مدرجات الأهلي.. فيديو

حدث ليلا.. شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب المنتخب الجديد.. والهارب محمد على يهدد والده بالضرب بالحذاء.. والسعودية تعتبر استهداف أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر

وقوع انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني.. وسقوط 14 قتيلا

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول