تفاصيل مثيرة في نتائج تحقيقات هجوم أرامكو

أدلى مصدر مطلع، بتصريحات خاصة لشبكة CNN، اليوم الثلاثاء، حول تقييم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو، السبت الماضي، مشيرا إلى أنه من المرجح بشكل كبير أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة "درونز"، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود مع العراق.



ونقلت "سي إن إن" عن المصدر المطلع على التحقيقات أن الصواريخ أطلقت فوق العراق والتفت فوق الكويت وصولا إلى منشآتي النفط لإخفاء مصدر إطلاقهما.



وتابع المصدر بالقول إنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خاصة اليمن.



وأوضح المصدر أن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل الوصول إلى وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.



وتابع المصدر بالقول إن محققين أمريكيين خبراء في الأسلحة قد وصلوا المملكة لمساعدة المحققين العسكريين السعوديين في تحديد عدد الصواريخ التي ضربت منشأتي نفط لأرامكو، والتحقق منها لمعرفة هويتها وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومن يمتلكها.



ولم تقدم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أي أدلة بعد لدعم ادعاءاتهما. فيما تحاول "سي إن إن" الحصول على تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومن إيران، حول هذه الأنباء.



وكانت جماعة الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على شركة أرامكو، قائلة إنها نفذت الضربات الجوية بواسطة 10 طائرات دون طيار.



ومنذ توجيه الاتهامات الأمريكية، بداية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن إيران تقف وراء الهجوم، تمسكت طهران بنفي تلك الاتهامات.