ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين بأفغانستان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:45 م
البحرين
البحرين
أ ش أ
أدانت مملكة البحرين، اليوم، الثلاثاء، التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم (باروان) واستهدف تجمعا انتخابيا للرئيس الأفغاني أشرف غني، والتفجير الإرهابي الآخر الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في مدينة كابول الأفغانية، واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص من بينهم نساء وأطفال.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم- عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل جراء هذه الأعمال الإرهابية.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان ومساندتها في جهودها الرامية لمكافحة العنف والإرهاب، مشددة على موقفها الراسخ الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب والذي يؤكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها.

ترشيحاتنا

حسام حسن ولا إيهاب جلال.. من هو مدرب منتخب مصر القادم؟

وقوع انفجار قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني.. وسقوط 14 قتيلا

النواب يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

شربناه مخدر وربطنا إيده ورجليه.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة آخرين وتلقى بجثته فى النيل

بعد وصلة رقص فاضحة.. مواقف دفعت السعوديين للتبرؤ من هند القحطاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور