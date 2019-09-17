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أخبار العالم

تعرف على موقف المرشح المحتجز نبيل القروي حال فوزه برئاسة تونس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
حسام رضوان
كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس عن الإجراءات التي سيجري اتخاذها بشأن المرشح نبيل القروي، الذي فاز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية رفقة قيس سعيد، وذلك في حال فوزه بجولة الإعادة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الهيئة إن في حال فاز نبيل القروي بالجولة الثانية سيعلن فوزه طالما لا يوجد حكم نهائي بحقه يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو بسجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه القروي اتهامات بغسيل الأموال، يقال إنها اتهامات مزيفة لأغراض سياسية.

وحصل قيس سعيد على 18.4% من أصوات الناخبين، ونبيل القروي على 15.6%، وعبد الفتاح مورو مرشح الإخوان على 12.9%.

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