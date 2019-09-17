فرج عامر يفجر مفاجأة عن تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن لم يغادرا الاسكندرية نهائيا ولم يتلقي اي منهم اي اتصال من الاستاذ عمرو الحنايني رئيس اتحاد كرة القدم او اي من السادة الاعضاء ، وان كان هذا لا يقلل من جدارة الكابتن حسام... https://t.co/s06QCy1E5z — Farag Amer (@FaragAmer_) September 17, 2019

فجر فرج عامر رئيس نادى سموحة مفاجأة حول حقيقة تولى حسام وإبراهيم حسن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، خاصة بعد إعلان شوبير عن قرار توليهم تدريب المنتخب.وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن لم يغادرا الإسكندرية نهائيا، ولم يتلق أي منهما أي اتصال من عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم أو أي من الأعضاء ، وإن كان هذا لا يقلل من جدارة الكابتن حسام حسن لإدارة المنتخب المصري ، ولا أحد يدرك ما تخبئه الساعات القلية القادمة" .و أكد فرج عامر أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وأنه سيوافق على رحيل حسام حسن لتدريب المنتخب إذا استقر اتحاد الكرة على تعيينه.وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " مصلحة مصر أهم من سموحة رغم تضرره من رحيل مديره الفني قبل انطلاق الدوري بأيام قليلة".