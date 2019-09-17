تحديد موعد ومكان قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عاما في مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية لإجراء قرعة البطولة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مصر 2019.



وتقام القرعة يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، حيث تضم البطولة كلًا من مصر بصفتها البلد المستضيف والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا.



من المتوقع أن يحضر ممثلو الفرق المؤهلة هذا الحدث الذي سيحدد فرق مجموعات البطولة المقررة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019.



وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة جميع المباريات في استاد القاهرة الدولي واستاد السلام.