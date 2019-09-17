لوكاكو يقود إنتر أمام سلافيا براغ في افتتاح دوري أبطال أوروبا

أعلن أنطونيو كونتي ، المدير الفني لنادي إنتر ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره سلافيا براغ التشيكي ، في افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: هاندنوفيتش
خط الدفاع:دامبروسيو - دي فري - سكرينير
خط الوسط: كاندريفا-جاليارديني - بروزوفيتش - سينسي - كوادو أسامواه
خط الهجوم: لوتشارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.
وتنطلق المباراة في السابعة إلا 5 دقائق مساء اليوم على ملعب جوزسيبي مياتزا بمدينة ميلان الإيطالية ، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: هاندنوفيتش
خط الدفاع:دامبروسيو - دي فري - سكرينير
خط الوسط: كاندريفا-جاليارديني - بروزوفيتش - سينسي - كوادو أسامواه
خط الهجوم: لوتشارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.
وتنطلق المباراة في السابعة إلا 5 دقائق مساء اليوم على ملعب جوزسيبي مياتزا بمدينة ميلان الإيطالية ، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.