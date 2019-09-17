ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لوكاكو يقود إنتر أمام سلافيا براغ في افتتاح دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:33 م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
إسماعيل محمود
أعلن أنطونيو كونتي ، المدير الفني لنادي إنتر ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره سلافيا براغ التشيكي ، في افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: هاندنوفيتش

خط الدفاع:دامبروسيو - دي فري - سكرينير

خط الوسط: كاندريفا-جاليارديني - بروزوفيتش - سينسي - كوادو أسامواه

خط الهجوم: لوتشارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

وتنطلق المباراة في السابعة إلا 5 دقائق مساء اليوم على ملعب جوزسيبي مياتزا بمدينة ميلان الإيطالية ، ضمن منافسات المجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكأس الدولية للأبطال.. تشكيل يوفنتوس وإنتر ميلان الرسمي

إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بالفوز على ليتشي 4-0

روبيرتو مارتينيز: روميلو لوكاكو كان يشعر بالملل في مانشستر يونايتد

ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو

بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

فضيحة بالفيديو على شواطئ إسرائيل خلال انتخابات الكنيست 22

حسين السيد في الإسماعيلي خلال ساعات على سبيل الإعارة لمدة موسم

بدأت بـ25 قرشا وانتهت بسبب مجاملة.. حكاية حب جمعت بين عبلة كامل ومحمود الجندى

شاهد.. لحظة بكاء محمود الخطيب بسبب مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي قبل السوبر .. ماذا فعل؟

خطة مدرب الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر انسيابي وملابس ناعمة .. شاهد أحدث إطلالة لـ نانسي عجرم

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور