شوبير يفجر مفاجأة عن سبب رفض اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب الخلاف داخل اتحاد الكرة بشأن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطنى .



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏نقطة الخلاف الرئيسية بين إيهاب جلال واتحاد الكرة حول مدرب حراس المرمي ايهاب مصمم علي مصطفي كمال واتحاد الكرة طلب أيمن طاهر الجهاز الفني لإيهاب جلال يضم طارق مصطفي وحمد إبراهيم ومحمد شوقي ومصطفى كمال وعماد متعب مديرا للكرة" .



وفجر أحمد شوبير، نائب مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مفاجأة كبرى عن تولي حسام حسن مسئولية تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري خلال الفترة المقبلة.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون، ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر".