إجراء جراحات العيون والتخلص من نباتات ورد النيل.. جامعة بنها تشارك في مسابقة الروبوت العالمية

تشارك جامعة بنها فى مسابقة الروبوت العالمية المقامة على هامش منتدى اتحاد جامعات طريق الحرير والذي تستضيفه جامعة شيان بالصين خلال الفترة من ١٧- ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩.



وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الجامعة تشارك بفريقين في هذه المسابقة احدهما من كلية الهندسة ببنها والذي يشارك بروبوت يدعم اطباء العيون في اجراء الجراحات المجهرية النادرة لشبكة العين والتي تتطلب دقة ومهارة عالية والفريق الثاني من كلية الهندسة بشبرا والذي يشارك بدورة بروبوت يساعد في التخلص من نباتات ورد النيل والحشائش في المسطحات المائية والأنهار.



وأضاف السعيد ان مشاركة جامعة بنها في مثل هذه المسابقات الدولية، يأتي في اطار سياسة الجامعة لدعم الابتكار والتميز، كما انه يعزز من فرص التعاون الاكاديمي والابتكار والابداع لدى المشاركين من الجامعة ونظرائهم بالجامعات الدولية.



من جانبه أكد الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم وممثل رئيس الجامعة في حضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد ان الاجتماع سيتناول مناقشة عدد من الموضوعات منها دور الجامعات في التنمية المجتمعية والفرص المؤسسية والتحديات ومجالات التعاون بين الجامعات في عصر الرقمنة والتعاون الدولي في مجال التعليم وذلك بحضور أكثر من ٦٣ جامعة من مختلف دول العالم.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات الدولية ان اتحاد جامعات طريق الحرير يضم اكثر من ١٥٠ جامعة على مستوى العالم، كما ان جامعة بنها هي العضو الوحيد بمصر والشرق الاوسط وافريقيا في تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد والذي يضم اكثر من ١٨ جامعة على مستوى العالم وان مشاركة الجامعة في مثل هذه الفاعليات يعد اضافة نوعية في ملف العلاقات الدولية وتعزيزها وتطويرها.

