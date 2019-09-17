أشهر 3 شخصيات قدمتها عبلة كامل في التليفزيون.. فاطمة كشري ونصرة والست جليلة

للفنانة عبلة كامل أدوار كثيرة علقت في أذهان الجميع، قدمت خلالها شخصيات حازت على إعجاب جمهور السينما والتليفزيون.

في ذكرى ميلادها صدى البلد يرصد أبرز الشخصيات التي قدمتها عبلة كامل في التليفزيون.



فاطمة كشري ( لن أعيش في جلباب أبي)



زوجة الحاج عبدالغفور البرعي وأخت سيد كشري، بائعة الكشري التي تعجب بعبدالغفور وتساعده للوصول إلى حلمه ليصبح من كبار رجال الأعمال في مصر، وهي نموذج للزوجة المطيعة لزوجها والتي كافحت معه وصبرت دون تردد حتى تحسن وضعه، وقد ظلت متمسكة بشخصيتها البسيطة حتى بعد أن أصبحت زوجة مليونير، فلم تحاول قط أن تتعرف على الطبقات الراقية، وإنما كان كل ما تفعله هو التباهي بالأساور الذهبية التي تكسو رسغها.







نصرة ( سلسال الدم)



وهو دور عبلة كامل في مسلسل سلسال الدم، وهي سيدة تقوم بحماية ابنائها من بطش هارون خصمها اللدود في المسلسل، وتتحول هذه الصراعات العائلية وتدخل في الصراعات السياسية، حيث تخوض نصرة الانتخابات أمام هارون، ثم تتعرض للاعتقال بتهمة الاتجار في المخدرات بعد دسيسة من هارون، وتتوالى أحداث المسلسل ويلقى القبض على هارون وتنعم نصرة في النهاية بحياة هادئة.



جليلة ( حديث الصباح والمساء)



وجليلة إحدى شخصيات مسلسل حديث الصباح والمساء وهي جليلة مرسي الطرابيشي ولدت في أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشر في باب الشعرية لأب كان يعمل في مصنع الطرابيشى الذي أنشأه محمد علي باشا فيما أنشأه من مصانع، كان والد جليلة قريبا للشيخ القليوبي وغير بعيد من بيته بسوق الزلط فخطب ابنته "جليلة" لابنه الشيخ معاوية التي كان يعمل مدرس في الأزهر، وذلك تكون حياة ربة البيت القديم بسوق الزلط والتي اشتهرت في الحي بجليلة الطرابيشية حيث أنجبت "راقية - شهيرة - صديقة - بليغ".



