مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

شهدت المرحلة الحادية عشرة من سباق "فويلتا إسبانيا" اضطرابات كبيرة، بعدما تسببت احتجاجات الجماهير ضد استمرار مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك في إيقاف المرحلة قبل نهايتها بثلاثة كيلومترات، دون إعلان فائز.

وتكررت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، غير أن التصعيد الأكبر وقع في المرحلة العاشرة، حين أدى تدخل محتجين إلى حادث نتج عنه إصابة الدراج الإيطالي سيموني بيتيلي، لاعب فريق "وانتي-إنترمارش".

وعقد اتحاد الدراجين المحترفين اجتماعا مع منظمي السباق قبل انطلاق المرحلة 11، حيث طالب بعض المتسابقين باستبعاد الفريق الإسرائيلي، مؤكدين أن الأجواء الحالية تهدد سلامتهم.

أوضح ‏إيليا فيفياني ممثل الاتحاد، أن الدراجين وافقوا على الاستمرار في المنافسات طالما بقيت الاحتجاجات سلمية، لكنه شدد على أن الاتحاد لن يفرض انسحاب فريق إسرائيل-بريميير تك، داعيا الاتحاد الدولي للتدخل لحماية المشاركين.

من جانبه، كتب ادم هانسن، رئيس اتحاد الدراجين المحترفين، عبر منصة "إكس": "نؤكد أن المتسابقين ليسوا طرفا في أي نزاعات سياسية أو اجتماعية، هم فقط يؤدون عملهم، نؤيد حق الاحتجاج السلمي، لكننا نرفض أي تصرف قد يعرّض الرياضيين للخطر".

يذكر أن سباقات فرنسا وإيطاليا للدراجات شهدت بدورها احتجاجات مشابهة، وصلت إلى حد توقيف أحد الأشخاص خلال "تور دو فرانس" بعد محاولته عبور خط النهاية مرتديا قميصا كُتب عليه: إسرائيل خارج السباق.