اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

كريم عاطف

شهدت المرحلة الحادية عشرة من سباق "فويلتا إسبانيا" اضطرابات كبيرة، بعدما تسببت احتجاجات الجماهير ضد استمرار مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك في إيقاف المرحلة قبل نهايتها بثلاثة كيلومترات، دون إعلان فائز.

وتكررت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، غير أن التصعيد الأكبر وقع في المرحلة العاشرة، حين أدى تدخل محتجين إلى حادث نتج عنه إصابة الدراج الإيطالي سيموني بيتيلي، لاعب فريق "وانتي-إنترمارش".

وعقد اتحاد الدراجين المحترفين اجتماعا مع منظمي السباق قبل انطلاق المرحلة 11، حيث طالب بعض المتسابقين باستبعاد الفريق الإسرائيلي، مؤكدين أن الأجواء الحالية تهدد سلامتهم.

أوضح ‏إيليا فيفياني ممثل الاتحاد، أن الدراجين وافقوا على الاستمرار في المنافسات طالما بقيت الاحتجاجات سلمية، لكنه شدد على أن الاتحاد لن يفرض انسحاب فريق إسرائيل-بريميير تك، داعيا الاتحاد الدولي للتدخل لحماية المشاركين.

من جانبه، كتب ادم هانسن، رئيس اتحاد الدراجين المحترفين، عبر منصة "إكس": "نؤكد أن المتسابقين ليسوا طرفا في أي نزاعات سياسية أو اجتماعية، هم فقط يؤدون عملهم، نؤيد حق الاحتجاج السلمي، لكننا نرفض أي تصرف قد يعرّض الرياضيين للخطر".

يذكر أن سباقات فرنسا وإيطاليا للدراجات شهدت بدورها احتجاجات مشابهة، وصلت إلى حد توقيف أحد الأشخاص خلال "تور دو فرانس" بعد محاولته عبور خط النهاية مرتديا قميصا كُتب عليه: إسرائيل خارج السباق.

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

الأهلي

مران الأهلي | الفريق يستأنف تدريباته على ملعب التتش

الكابتن محمود الخطيب

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط

منتخب مصر وإثيوبيا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

