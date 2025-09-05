الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين على شواطئ مدينتي مطروح والعلمين من وجود رياح تتسبب في ارتفاع الأمواج، اليوم الجمعة.

توقعت الأرصاد أن يكون هناك نشاط للرياح على شواطي مدينة مطروح ومدينة العلمين؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 23

6 أكتوبر 37 - 24

بنها 35 - 24

دمنهور 35 - 23

وادي النطرون 36 - 24

كفر الشيخ 36 - 24

المنصورة 35 -24

الزقازيق 36 - 25

شبين الكوم 35 - 24

طنطا 35 - 23