سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم

البحر المتوسط
البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين على شواطئ مدينتي مطروح والعلمين من وجود رياح تتسبب في ارتفاع الأمواج، اليوم الجمعة.

توقعت الأرصاد أن يكون هناك نشاط للرياح على شواطي مدينة مطروح ومدينة العلمين؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

May be an image of map and text
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 36 - 25
العاصمة الإدارية 36 - 23
6 أكتوبر 37 - 24
بنها 35 - 24
دمنهور 35 - 23
وادي النطرون 36 - 24
كفر الشيخ 36 - 24
المنصورة 35 -24
الزقازيق 36 - 25
شبين الكوم 35 - 24
طنطا 35 - 23

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

