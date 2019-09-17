التشكيل الرسمي .. ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام بروسيا دورتموند

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل فريقه الأساسية في مواجهة بروسيا دورتموند، بالجولة الأولى ضمن مواجهات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.



ويتواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، بعد فترة غياب طويلة امتدت منذ فترة الإعداد، بسبب الإصابة.



ويتكون تشكيل برشلونة من:



تيرشتيجن، سيميدو، بيكيه، لنجليه، ألبا، بوسكيتس، دي يونج، أرثر، فاتي، جريزمان، سواريز.



كما أعلن لوسيين فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه حيث جاء كالاتي:



بوركي، حكيمي، هولميس، أكانجي، جيريرو، فيتسل، ديلاني، هازارد، سانشو، رويس، ألكاسير.