زي المطاعم.. طريقة عمل سلطة الحاتي

نعشق جميعنا سلطة المطاعم، والتي تقدم بجانب المشويات، وغيرها من الأكلات الشهية، ومهما قمنا بعملها في المنزل لا نصل لنفس المذاق، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل سلطة الحاتي وبطريقة بسيطة، وبنفس المذاق، وإليكم طريقة عمل سلطة الحاتي بالتفصيل..



وقت التحضير: 20 دقيقة

تكفي: 6 افراد



ويمكنك تقديم سلطة الحاتي بجانب العديد من الوجبات اليومية في المنزل، وهي تعتبر من أشهى وأشهر السلطات الشرقية، والتي اشتهر بها المطبخ العربي منذ قديم الأزل، وقد تعطي مذاقا شهيا عند تقدميها مع المشويات، وسلطة الطحينة.



طريقة عمل سلطة الحاتي



مقادير سلطة الحاتي:



كيلو طماطم جامدة أرباع

2 بصل أحمر نصف شريحة

حزمة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة فلفل حار

عصير 3 ليمون فريش

كمون

ملح



طريقة عمل سلطة الحاتي:



- نضع شرائح البصل وعليها الكمون والملح وعصير الليمون وندعكهم جيدًا، حتى تذبل تمامًا.



- ثم نضع عليها البقدونس والطماطم، ونقلبها تقليب عشوائي.



- ثم نضع سلطة الحاتي فى طبق التقديم، وتقدم بشكل عشوائي، ويمكن إضافة الفلفل الحار الشرائح حسب الرغبة.