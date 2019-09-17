نجدة محمود: سيدة بالمعاش تستغيث بمجلس الوزراء

اشتكت نجدة محمود محمد احمد لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري من تعرضها لحالة تزحزح في فقرات العمود الفقري ما أدى للتأثير علي قدميها ومواجهة صعوبة في المشي وعدم قدرتها علي قضاء حاجاتها اليومية.



وناشدت نجدة محمود التي تبلغ من العمر 64 عاما مجلس الوزراء لاحتياجها عملية تثبيت في فقرات العمود الفقري لعدم قدرتها علي تكلف مصاريف العملية خاصة وأنها أرملة ولا تحصل إلا على معاش من التضامن الاجتماعي ولا يكفي مصاريف علاجها.



وللتواصل مع الحالة من خلال : 01002580565‪



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪





