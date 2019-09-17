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أحمد موسى للإخوان وأعداء مصر: مستنيكم في التحرير بالقلل تعالولي راجل لراجل.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:24 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريـم الـخـطـيـب
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية و6 إبريل والطابور الخامس وأعداء الوطن: «جبت شحنة قلل من البلد، وهقف بيها في ميدان التحرير ومستنيكم هناك بالقلل».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الإخوان و6 إبريل عايشين في وهم، متابعا: «أن بعض المتآمرين قالوا أول حاجة هنعملها هنعدم أحمد موسى، وانا بقولك أنا اللي جايلك وتعالى راجل لراجل وهبات في المنطقة لوحدي وهستناكم هناك وأنا عارف انكم مفيكوش راجل».

وأوضح أحمد موسى، أن التنظيمات الإرهابية أطلقت هاشتاج مزورًا، ويحمل حسابات مضروبة، وكتائب الإخوان تشارك في الهاشتاج، مؤكدا أن الحسابات المدونة على الهاشتاج مجموعة من الخونة، وتجب محاسبتهم، سواء داخل أو خارج مصر.

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