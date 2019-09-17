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رياضة

عصام الشوالي يرشح هذا المدرب لتدريب منتخب مصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:41 م
عصام الشوالي
عصام الشوالي
حسن العمدة
رشح المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، حسام البدري، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

ويبحث اتحاد الكرة المصري عن مدير فني محلي لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي فشل في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة مع الفراعنة.

وقال عصام الشوالي أثناء تعليقه على مباراة السد والنصر في بطولة دوري أبطال أسيا "لديكم حسام البدري جوارديولا التدريب العربي وتبحثون عن مدرب وطني؟".

وأضاف عصام الشوالي، "حسام البدري حقق ٣٢ بطولة في عمله سواء مدير كرة أو مدرب عام ومدير فني، وأحرج كبار قارة إفريقيا، وليس من الإنصاف دخوله في مقارنة مع أحد".

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