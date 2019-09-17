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أصل الحكاية

مصريون في حب السعودية.. كيف تضامنت الجالية المصرية مع المملكة في حادث أرامكو؟

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:22 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
سعيد العربي
جاء حادث ضرب حقول النفط السعودي ليشكف عن تضامن الجالية المصرية بالسعودية مع المملكة العربية السعودية، ضد الاعتداء الذي وقع السبت الماضي وتسبب بتعرض معملين كبيرين لشركة أرامكو للنفط لهجمات بطائرات مسيرة، أحدهما أكبر معمل لتكرير الخام في العالم، فى خفض إنتاج "أرامكو" من النفط إلى 50%، تبعه ارتفاع في أسعار النفط العالمية.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث بلغ متوسط إنتاج الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم "أرامكو"، في 2018 أكبر شركة نفط حول العالم، نحو 10.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بحسب تقارير أصدرتها أوبك.

مصريون في حب السعودية

وتضامنا مع المملكة، عبرت جمعية مصريون في حب الخليج عن تنديدها الشديد بالعمل الإرهابي الذي استهدف حقول النفط في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للدولة السعودية الشقيقة.

وأعلن عادل حنفي مؤسس ورئيس جمعية مصريون في حب الخليج، عن التضامن مع المملكة العربية الشقيقة حكومة وشعبا، مؤكدا أن أبناء الجمعية بجميع دول الخليج يعلنون تضامنهم مع المملكة، والوقوف ضد المد الشيعي الإيراني، وضد جماعة الحوثي الإرهابي الذي يحاول تعكير صفو المنطقة العربية بالأعمال الإرهابية.

وقال مؤسس جمعية مصريون في حب الخليج إن ما تقوم به الجماعات الإرهابية لن يوقف مسيرة النهضة والبناء التي تقوم بها المملكة ولن يوقفها عن الازدهار والتقدم والحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، إلى جانب الوقوف مع الدول العربية الشقيقة في التصدي للجماعات الإرهابية بالمنطقة.

وأضاف حنفي أن الجمعية تدعم المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، مشيرا إلى أن ما حدث يزيد من إصرار المملكة من السعي نحو استكمال مسيرة التقدم والنهضة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية.

أسلحة ايرانية
وجاء أول رد فعل من السعودية على الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية بانه" اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت 14 سبتمبر 2019، ونتج عنه توقف حوالي ( 50 % ) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة"، حسب نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس "

تسبب حادث تعرض معملين كبيرين لشركة أرامكو للنفط لهجمات بطائرات مسيرة؛ أحدهما أكبر معمل لتكرير الخام في العالم، فى خفض إنتاج "أرامكو" من النفط إلى 50%، تبعه ارتفاع في أسعار النفط العالمية.

وأثر الهجوم على إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا من النفط وهو ما يقترب من نصف إنتاج المملكة ويشكل نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، وعقب الحادث أعلنت شركة أرامكو السعودية أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات، تبنتها جماعة الحوثي الإرهابية.

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