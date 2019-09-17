ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم قراءة سورة يس على الموتى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:07 م
حكم قراءة سورة يس
حكم قراءة سورة يس على الموت
محمد شحتة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة سورة يس للميت لحديث النبي الكريم "اقرأوا على موتاكم يس".

وأضاف أمين الفتوى في رده على سؤال "ما حكم قراءة سورة يس على الميت؟ أنه قيل المقصود من الحديث ، قراءة سورة يس على من مات حقيقة، وقيل قراءتها عن المحتضر في فراش الموت، وكلاهما جائز، فمن المجربات أن يس لما قرأت له.

وقال إن هناك حديثًا ضعيفًا يقول "يس لما قُرأت له" ، و"يس قلب القرآن"، مشيرًا إلى أنه يجوز قراءة أي سورة للتبرّك وقضاء الحاجة.

وتابع: "لا نضع في اعتقادنا أن الدعاء يكون مع سورة يس فقط، لكن ندعو بأي دعاء بعد قراءة السورة لتسهيل أي أمر أو لفك كرب.

وأوضح أن محاور السورة تدور حول الصراع بين الحق والباطل، وآثار عظمة الله في التكوينات وفي الخلق، متسائلًا: كيف يكون في القرآن والدعاء بدعة، مُختتمًا حديثه: دائرة البدعة لما اتسعت.. أوشكنا أن نقول إن حياتنا كلها بدعة.

ترشيحاتنا

لازم آخد حقي.. أول تعليق من دينا عبد الله بعد تعرضها ووالدتها لحادث مروع ..فيديو

من بينهم أحمد فتحي ..3 لاعبين على خط النار في الأهلي

حرب الساعات الأخيرة.. مفاوضات مكثفة من بيراميدز لضم احمد فتحى والأهلي يرفض

محمد رمضان يحسم الجدل حول زواجه من حلا شيحة

لوك مختلف.. فيفى عبده تبهر متابعيها على إنستجرام .. صور

السبب مجهول.. إطلاق نار داخل أروقة محكمة في مكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور