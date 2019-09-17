حكم قراءة سورة يس على الموتى

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة سورة يس للميت لحديث النبي الكريم "اقرأوا على موتاكم يس".



وأضاف أمين الفتوى في رده على سؤال "ما حكم قراءة سورة يس على الميت؟ أنه قيل المقصود من الحديث ، قراءة سورة يس على من مات حقيقة، وقيل قراءتها عن المحتضر في فراش الموت، وكلاهما جائز، فمن المجربات أن يس لما قرأت له.



وقال إن هناك حديثًا ضعيفًا يقول "يس لما قُرأت له" ، و"يس قلب القرآن"، مشيرًا إلى أنه يجوز قراءة أي سورة للتبرّك وقضاء الحاجة.



وتابع: "لا نضع في اعتقادنا أن الدعاء يكون مع سورة يس فقط، لكن ندعو بأي دعاء بعد قراءة السورة لتسهيل أي أمر أو لفك كرب.



وأوضح أن محاور السورة تدور حول الصراع بين الحق والباطل، وآثار عظمة الله في التكوينات وفي الخلق، متسائلًا: كيف يكون في القرآن والدعاء بدعة، مُختتمًا حديثه: دائرة البدعة لما اتسعت.. أوشكنا أن نقول إن حياتنا كلها بدعة.