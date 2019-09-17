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أخبار البلد

برئاسة وزير الزراعة الأيرلندي.. بعثة تجارية تصل القاهرة نوفمبر القادم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:48 م
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
محمد وديع ومحمود نوفل
التقى "خالد ثروت"، سفير مصر لدى أيرلندا، مع بات برين وزير الدولة الأيرلندي للتجارة والتوظيف والأعمال والسوق الرقمي الموحد وحماية البيانات، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين، وسٌبل زيادة الصادرات المصرية إلى أيرلندا.

واستعرض السفير المصري ما حققته مصر من تقدم على المستوى الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، والمشروعات الضخمة الجاري تنفيذها وما توفره من فرص استثمارية هامة للجانب الأيرلندي.

وقد تمت مناقشة التعاون الثنائي في مجال التدريب المهني، حيث أعرب السفير ثروت عن تطلع مصر لتعزيز التعاون في هذا المجال، خاصة في ضوء نقص العمالة الماهرة المدربة في بعض الوظائف المهنية بأيرلندا.

كما تم تناول أهم التطورات المتعلقة بتدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن، والذي من شأنه تعزيز حركة السياحة والتجارة بين البلدين.

هذا، ومن المقرر إيفاد بعثة تجارية تضم عددًا من الشركات الأيرلندية إلى مصر في نوفمبر المقبل يترأسها وزير الزارعة الأيرلندي.

وتجدر الإشارة إلى أن "برين" قد زار مصر في ديسمبر 2018 على رأس بعثة تجارية ضمت عددًا من الشركات الأيرلندية.

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