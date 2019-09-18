أخبار التوك شو..أحمد موسى يتوعد من هددوا بإعدامه.. البترول تعلن خبراً ساراً للمصريين.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مجموعة من الخونة قالوا إنهم سيعدمونه يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير، مؤكدًا "أنا هبات في الميدان من امبارح ومستنيكوا".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن التنظيمات الإرهابية أطلقت هاشتاج مزورًا، ويحمل حسابات مضروبة، وكتائب الإخوان تشارك في الهاشتاج.









قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن وزارة البترول انتهجت منذ أربع سنوات اسلوبا جديدا مع المستثمرين، وقامت بتوقيع أكثر من 73 اتفاقية مع الشركات العالمية.





وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن أول ظهور للاتفاقيات المصرية الخاصة بالمواد البترولية كانت مع شركة ايمي بحقل ظهر والذى وصل إنتاجه لـ 3 مليارات قدم يوميًا.





عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو مصور لعدد من الفنانين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين الفنانين المشاركين بالفيديو، حكيم، وأحمد بدير، وغيرهم من الفنانين.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إطلاق هاشتاج يحمل اسم "إحنا معاك يا ريس"، مشيرًا إلى أنه أصبح الآن "ترند"، داعيًا المشاهدين إلى المشاركة والتفاعل مع الهاشتاج.





قال الإعلامي سيد على، إن هناك تصريحات تصدر كل يوم من اتحاد الكرة بخصوص الاجتماعات التي تتم مع نجوم مصر المرشحين لتولى تدريب المنتخب.





وأضاف سيد على، خلال تقديمه برنامج "الحدث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث"، أن تصريحات أعضاء اتحاد الكرة عن اختيار المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر غير واضحة.





رد الفنان محمد رمضان، على منتقديه، قائلا:" أتعامل بحسن نية وأستقبل أي نقد بصدر رحب، ويارب أكون عند حسن ظنكم".





وأضاف محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية إلى برنامج " عرب وود"، :" لما شفت عدد الجمهور الهائل في حفل الساحل الشمالي قررت السجود إلى الله شكرا، وأوقفت الموسيقى احتراما لكلمة الحمد لله".





داعب الإعلامي توفيق عكاشة، الفنان أشرف عبد الباقي، قائلا:" القهوة دي بتكسب كام في الشهر"، ورد الأخير:" ما شاء الله، إحنا بنبيع مياه في الأول والأخر".





وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" زمان كان المصريين بيسافروا العراق عشان يشتغلوا ويرجعوا يبنوا بيت أكبر في الريف".





خاض الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تجربة جديدة كسائق تاكسي في شوارع القاهرة.





وتباينت ردود أفعال المصريين فور رؤيتهم للإعلامي شريف عامر، وبعضهم تعرفوا عليه على الفور، والبعض الآخر لم يتعرف عليه مطلقًا، وتتناقش معهم في الكثير من القضايا.





وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية و6 إبريل والطابور الخامس وأعداء الوطن: «جبت شحنة قلل من البلد، وهقف بيها في ميدان التحرير ومستنيكم هناك بالقلل».





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الإخوان و6 إبريل عايشين في وهم، متابعا: «أن بعض المتآمرين قالوا أول حاجة هنعملها هنعدم أحمد موسى، وانا بقولك أنا اللي جايلك وتعالى راجل لراجل وهبات في المنطقة لوحدي وهستناكم هناك وأنا عارف انكم مفيكوش راجل».





علقت الفنانة دينا عبد الله، على تعرضها لحادث سير بصحبة والدتها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، قائلة إن والدتها ما زالت في العناية المركزة.



