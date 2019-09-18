احنا معاك يا ريس.. أحمد موسى يعرض فيديو فنانين يدعمون الرئيس السيسي.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو مصور لعدد من الفنانين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين الفنانين المشاركين بالفيديو، حكيم، وأحمد بدير، وغيرهم من الفنانين.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إطلاق هاشتاج يحمل اسم "إحنا معاك يا ريس"، مشيرًا إلى أنه أصبح الآن "ترند"، داعيًا المشاهدين إلى المشاركة والتفاعل مع الهاشتاج.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأمن القومي العربي جزء من أمن مصر، مشيرًا إلى أن قوة مصر من قوة الأشقاء العرب.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه إذا تعرضت مصر لأي مخاطر فذلك ينعكس على المنطقة العربية بالكامل، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الخونة يوهمون المواطنين بالأكاذيب.