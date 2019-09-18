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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يدين الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:13 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
قسم الخارجي
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأشاد جونسون بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات، مطالبا بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.

من جانبه، أكد ولي العهد أن هذا الهجوم التخريبي يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره.

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