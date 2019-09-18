تشيلسي ضد فالنسيا .. تعرف على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

انطلق الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بمواجهات نارية ، يوم الثلاثاء 17-9-2019 ، وشهدت اللقاءات منافسات قوية ونتائج غير متوقعة.





والبداية مع ليفربول حامل اللقب الذي خسر أمام نابولي 2-0 في مفاجأة لبداية مشواره نحو الدفاع عن اللقب .





وتعادل برشلونة خارج أرضه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، إضافة إلى التعادل المفاجئ لفريق إنتر ميلان، في عقر داره، أمام ضيفه المتواضع سلافيا براج التشيكي (1-1)، وهزيمة تشيلسي الإنجليزي على أرضه أمام فالنسيا الإسباني (0-1).





وفيما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء:





المجموعة الخامسة





نابولي الإيطالي - ليفربول الإنجليزي (2-0)

ريد بول سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي (6-2)





المجموعة السادسة (F)





إنتر ميلان الإيطالي - سلافيا براج التشيكي (1-1)

بوروسيا دورتموند الألماني - برشلونة الإسباني (0-0)





المجموعة السابعة





ليون الفرنسي - زينيت بطرسبورج الروسي (1-1)

بنفيكا البرتغالي - لايبزيج الألماني (1-2)





المجموعة الثامنة





أياكس أمستردام الهولندي - ليل الفرنسي (3-0)