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رياضة

تشيلسي ضد فالنسيا .. تعرف على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:30 ص
تشيلسي ضد فالنسيا
تشيلسي ضد فالنسيا
ريهام بكير
انطلق الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بمواجهات نارية ، يوم الثلاثاء 17-9-2019 ، وشهدت اللقاءات منافسات قوية ونتائج غير متوقعة.

والبداية مع ليفربول حامل اللقب الذي خسر أمام نابولي 2-0 في مفاجأة لبداية مشواره نحو الدفاع عن اللقب .

وتعادل برشلونة خارج أرضه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، إضافة إلى التعادل المفاجئ لفريق إنتر ميلان، في عقر داره، أمام ضيفه المتواضع سلافيا براج التشيكي (1-1)، وهزيمة تشيلسي الإنجليزي على أرضه أمام فالنسيا الإسباني (0-1).

وفيما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء:

المجموعة الخامسة

نابولي الإيطالي - ليفربول الإنجليزي (2-0)
ريد بول سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي (6-2)

المجموعة السادسة (F)

إنتر ميلان الإيطالي - سلافيا براج التشيكي (1-1)
بوروسيا دورتموند الألماني - برشلونة الإسباني (0-0)

المجموعة السابعة

ليون الفرنسي - زينيت بطرسبورج الروسي (1-1)
بنفيكا البرتغالي - لايبزيج الألماني (1-2)

المجموعة الثامنة

أياكس أمستردام الهولندي - ليل الفرنسي (3-0)
تشيلسي الإنجليزي - فالنسيا الإسباني (0-1).

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