اخبار الرياضة ليلاً.. اقتحام قناة الأهلي.. أثقال مصر على صفيح ساخن

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثاً ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :









اقتحم سيد معوض، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، استديو برنامج سهرة مع الذي يقدمه الإعلامي إسلام الشاطر وهو يستضيف محمد بركات نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق .





حضر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، على حضور عقد زواج كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على الآنسة رنا، وسط عدد من نجوم الكرة والأسرة والأصدقاء.





عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا عاجلًا، ، بمقر اللجنة الأولمبية بحضور المهندس هشام حطب، والدكتور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، لمناقشة تداعيات موقف إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين، وعدم المشاركة في بطولة العالم الحالية المقامة بتايلاند، بجانب غرامات مالية.





قال الإعلامي سيد على، إن هناك تصريحات تصدر كل يوم من اتحاد الكرة بخصوص الاجتماعات التي تتم مع نجوم مصر المرشحين لتولى تدريب المنتخب.





في الدقيقة الأخيرة من موسم الانتقالات نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام صفقة قوية جديدة بالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.



