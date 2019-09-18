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رياضة

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:04 ص
الخطيب مع العروسين
الخطيب مع العروسين كريم نيدفيد ورنا
ريهام بكير
حضر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، على حضور عقد زواج كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على الآنسة رنا، وسط عدد من نجوم الكرة والأسرة والأصدقاء.

ووجّه كابتن مروان كنفاني حارس الأهلي السابق زوج والدة العروس السيدة منال الشريف ، الشكر لكل الحاضرين وكل من وجه لهم التهنئة .

وكان أبرز الحاضرين ، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وأعضاء مجلس الإدارة ، طارق قنديل ومحمد سراج ومحمد الجارحي ، ونجوم الكرة اسامة حسني ورامي ربيعة وسعد سمير وعماد متعب وهشام حنفي ومحمد عمارة ، كما حضر عماد محرم ومها سلامة حرم الإعلامي احمد شوبير ، وشوقي غريب وحمادة صدقي وحرمه ، وعبد العزيز عبد الشافي ، وعبد المنعم شطة ، وطاهر أبو زيد ، وربيع يس وحرمه ، وفتحي مبروك والعديد من نجوم الوسط الرياضي.

كان الجهاز الطبى لـ النادي الأهلى أكد أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبى فى النادي الأهلي، إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقًا للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعى وبعض الفقرات التأهيلية فى الجيم، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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