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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18 -9 -2019 في مصر.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:29 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
مي محمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 18 -9 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الأربعاء 18 -9 -2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين: 25 جنيها

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