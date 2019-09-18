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اقتصاد

شعبة السياحة بغرفة الإسكندرية التجارية تبحث فرص التعاون مع الإمارات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
عقد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية اجتماعا مع شعبة السياحة والطيران بالغرفة برئاسة حسام الحلو لتحديد التكليفات والمقترحات التي سيتم بحثها مع الأشقاء الإماراتيين في دبي من خلال زيارة وفد يضم 26 رجل أعمال من المهتمين بالنشاط السياحي في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري.

واتفق أحمد الوكيل مع الوفد الذي سيزور دبي برئاسة حسام الحلو على ضرورة التمثيل المشرف لمصر والغرفة التجارية بالإسكندرية؛ مؤكدا أن الجميع يدرك أن السياحة مهمة جدا لأي بلد وأعلن عن ضم حسام الحلو رئيس شعبة السياحة بالغرفة الى لجنة السياحة باتحاد الغرف الأورومتوسطية والذي يضم جميع الدول المطلة على البحر المتوسط.

ومن جانبه أكد حسام الحلو على مساندة غرفة الإسكندرية التجارية برئاسة أحمد الوكيل للشعبة ونشاطها ووعد بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الحلو بروح الود والتعاون والمحبة مع الأشقاء في دولة الإمارات الشقيقة وجهود امارة دبي ودائرة السياحة والتسوق هناك برئاسة سعيد هلال المري في تنشيط السياحة بين مصر ودبي.

ومن جانبه أوضح عادل شعلان عضو شعبة السياحة والطيران بالاسكندرية أن الوفد الذي سيزور دبي هو الاول من نوعه في تاريخ العلاقات السياحية بين مصر والامارات ولابد من استثماره الاستثمار الأمثل لخدمة البلدين.

وأشاد أيمن عبد اللطيف عضو الوفد المشارك في الزيارة أن الغرفة التجارية بالاسكندرية وشعبة السياحة والطيران تبذل أقصى جهد في خروج الزيارة بشكل يليق بالشركات السياحية المصرية.

الجدير بالذكر أن دائرة السياحة والتسوق بدبى، برئاسة سعيد هلال المري، فى الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجارى، وفدًا من شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة حسام الحلو رئيس الشعبة، يضم 26 شركة سياحة مصرية وممثلون عن اتحاد الغرف السياحية.



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