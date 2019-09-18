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بهتافات تحيا مصر.. سكان سور مجرى العيون والعاملون بالمدابغ يتسلمون وحداتهم بمدينة بدر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
شيرين عادل
قام جهاز تنمية مدينة بدر، بتسليم الوحدات السكنية لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ.

وحضر تسليم الوحدات السكنية لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ؛ المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وأبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بها وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، ورددوا "تحيا مصر"، موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويستمر جهاز مدينة بدر فى استقبال وتسكين السكان المستحقين للوحدات.

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