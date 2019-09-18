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برلمان

طلب إحاطة لتسوية أوضاع الفنيين العاملين بوزارة الكهرباء

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:36 م
ماجدة بدوى
تقدمت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بشأن تسوية أوضاع جميع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.

وقالت النائبة، اليوم الأربعاء، إن هناك ظلما كبيرا واقعا على الفنيين العاملين في وزارة الكهرباء، ممن حصلوا على بكالوريوس هندسة، ولا يوجد من يرفع عنهم هذا الظلم، وآمالهم وتطلعاتهم موقوفة على قرار من وزير الكهرباء والطاقة الذي وعد من قبل بتسوية أوضاع جميع الفنيين الذين تمكنوا من الحصول على درجة البكالوريوس أثناء الخدمة، وتسويتهم، إلا أنه على أرض الواقع لم ينفذ وعوده لهم.

وقالت إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2017، حرص على توفيق أوضاع العاملين بمختلف وحدات الجهاز الإداري، ومن بينهم الفنيين بوزارة الكهرباء، حيث نصت المادة "189" من القانون المشار إليه، على إعادة تعيين الموظف المعين والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المراد التعيين عليها.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الكهرباء والطاقة، بسرعة تحقيق مطالب هؤلاء الفنيين، وتشكيل لجنة لحصر أعدادهم ومراجعة أوراقهم، والعمل على تسوية أوضاعهم.

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