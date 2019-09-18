إعفاء معلمي القوافل التعليمية من رسوم الأكاديمية المهنية للمعلمين

قرر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إعفاء معلمي القوافل التعليمية من رسوم تجديد الاعتماد بالأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويطبق ذلك للمعلمين الراغبين في تجديد الاعتماد والراغبين في الحصول على الاعتماد كمدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وقال الدكتور محمد عمر إن ذلك يأتي بشرط عدم المساس بشروط الاعتماد واجتياز الامتحان للحصول على شهادة الاعتماد وذلك من أجل المساهمة في التنمية المهنية للمعلمين وتحفيزهم للاستمرار بالقوافل التعليمية.
جدير بالذكر أن القوافل التعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهدف منها مواجهة الدروس الخصوصية بالتجوال بين جميع المحافظات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، حيث تهدف برامج القوافل التعليمية إلي تدريب طلاب الشهادات العامة على المناهج الدراسية، واطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات.