إعفاء معلمي القوافل التعليمية من رسوم الأكاديمية المهنية للمعلمين

قرر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إعفاء معلمي القوافل التعليمية من رسوم تجديد الاعتماد بالأكاديمية المهنية للمعلمين.





ويطبق ذلك للمعلمين الراغبين في تجديد الاعتماد والراغبين في الحصول على الاعتماد كمدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين.





وقال الدكتور محمد عمر إن ذلك يأتي بشرط عدم المساس بشروط الاعتماد واجتياز الامتحان للحصول على شهادة الاعتماد وذلك من أجل المساهمة في التنمية المهنية للمعلمين وتحفيزهم للاستمرار بالقوافل التعليمية.



