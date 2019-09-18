الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض من صندوق التنمية المحلية| خدمات

يقدم موقع صدى البلد خدمة لقرائه ،عن كيفية الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ،الذى يوفر تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.



وتقدم وزارة التنمية المحلية من خلال صندوق التنمية المحلية قروضا ميسرة للشباب لتمويل مشروعاتهم وتهتم اهتماما كبيرا بالمرأة المعيلة حيث ان أكبر المستفيدين من القروض التى يقدمها الصندوق المرأة وخاصة المرأة المعيلة.



واليكم الأوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالاتى:



- استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق



- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه"



- موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما



ويشترط الصندوق عدة اشتراطات:



- لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما



- ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية

- محضر معاينة لمكان المشروع

- إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد

- إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.

