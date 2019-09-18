أوتوبيس الزمالك تغادر إلى الإسكندرية استعدادا لـمواجهة الأهلى

غادرت القاهرة حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى طريقها إلى برج العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمباراة القمة المرتقبة أمام الاهلي على بطولة السوبر المصري المقرر لها مساء يوم الجمعة على ملعب برج العرب.



وتضم قائمة الزمالك 24 لاعبا لخوض المباراة وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر و مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب.



ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم ايقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم