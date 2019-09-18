خلال رحلتها في لبنان .. هبة مجدى تتألق بلوك كاجوال

نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديده لها خلال قضاء عطلتها الصيفية فى شلالات الزرقا بلبنان.
وظهرت هبة مجدي بلوك كاجوال ومكياج بسيط.
ونالت صورة هبة مجدي اعجاب متابعيها حيث جاءت كالاتى:
مش معقولة كده كل صورة أحلي من اللي قبلها
عسل اوي ربنا يحميكي يا قلبي
بسم الله ماشاء الله تبارك الرحمن أرق وأطيب فنانه في الوسط الفني
ايه الجمال ده
يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كان في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى وشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع، وهو من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.
وظهرت هبة مجدي بلوك كاجوال ومكياج بسيط.
ونالت صورة هبة مجدي اعجاب متابعيها حيث جاءت كالاتى:
مش معقولة كده كل صورة أحلي من اللي قبلها
عسل اوي ربنا يحميكي يا قلبي
بسم الله ماشاء الله تبارك الرحمن أرق وأطيب فنانه في الوسط الفني
ايه الجمال ده
يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كان في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى وشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع، وهو من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.