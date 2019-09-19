لجنة السياسات النقدية تبحث تخفيض سعر الفائدة الخميس 26 سبتمبر ..تراجع التضخم يدفع البنك المركزي لاتخاذ القرار.. خبراء: سينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمارات المحلية وزيادة النمو

لجنة السياسات النقدية بالمركزي تبحث سعر الفائدة الخميس 26 سبتمبر الجاري

خبراء يتوقعون تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع كريم عادل: التخفيض سينعكس ايجابيا على وضع الاقتصاد المصري وسمير رؤوف: تراجع التضخم واستقرار الأسعار ستدفع المركزي للتخفيض





تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 26 سبتمبر، اجتماعا لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ورجح عدد من الخبراء أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، مؤكدين أن هذا القرار سينعكس ايجابيا على وضع الاقتصاد المصري.





وتوقع كريم عادل الخبير الاقتصادي، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها القادم بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.





وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تراجع معدل التضخم سيؤثر بشكل كبير على قرار لجنة السياسات النقدية القادم، ويدفعه نحو خيار التخفيض بالإضافة إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الاجنبية الأخرى.





وفي السياق نفسه توقع سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1.5% خلال اجتماعها القادم المقرر في 26 سبتمبر الجاري.





وأوضح خبير أسواق المال، في تصريحات لـ"صـدى البـلد"، أن انخفاض التضخم السبب الرئيسي الذي سيدفع البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة، والذي انعكس على الأسعار الحالية للسلع والخدمات، مؤكدا أن التخفيض سيعمل على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطر على الأسواق.





وقال سمير رؤوف إن تقليل الفائدة يساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض للمستثمر، وأيضا أعباء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي، وأضاف: "بالنسبة للمودع فإنه يحصل على فائدة أعلى من التضخم، فرغم خفض الفائدة 1.5% خلال الاجتماع الماضي، إلا أنها تعد مرتفعة بسبب انخفاض التضخم".





ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.



