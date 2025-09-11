مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو حول العاصمة الإدارية، بعدما انتشر مقطع فيديو مدته حاولي 20 ثانية، خلال الساعات الماضية، يظهر من خلاله سير أحد الشاحنات في شوارع هذه المدينة لرش المعطرات الجوية،مما أثار جدلًا واسعًا وتم تداوله على نطاق واسع لمعرفة حقيقة وطبيعية تلك الأعمال.

نفى المهندس خالد عباس، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بشكل قاطع حقيقة مقطع الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية الذي يظهر من خلاله سير شاحنة مخصصة لرش معطر جو في العاصمة الإدارية.





وأضاف “عباس” في تصريحات تليفزيونية، أن الشاحنة الذي ظهرت بمقطع الفيديو ليست مخصصة لرش معطر جو في العاصمة الإدارية كما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تقوم العربة بأعمال رش دورية في شوارع المدينة،.

وأكد المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن تلك الشاحنة تستخدم مواد قاتلة للحشرات ومطهرات وقائية ذات روائح جيدة وليست نفاذه وكريهه كما اعتدنا في استخدام باقي المواد؛ لذلك قد يكون السبب في اعتقاد البعض أنها معطرات للجو.