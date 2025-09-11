تكريم متبادل بين ياسر إدريس وخالد عباس فى إطار التعاون الأوليمبي المشترك

في إطار الاحتفاء بالدور البارز للقطاع الخاص في دعم الرياضة المصرية، قام المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك تقديرًا لدور الشركة كراعي رسمي للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك بحضور كل من : اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه و أمين عام اللجنة الأولمبية والمهندسه حنان هيكل مساعد العضو المنتدب، و الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط ، والدكتور هيثم الملاح، نائب رئيس الشركه ، حيث أشاد إدريس بالدعم الكبير الذي تقدمه شركة العاصمة الإدارية للرياضة المصرية وللأبطال الأولمبيين.

ومن جانبه، حرص المهندس خالد عباس على تكريم المهندس ياسر إدريس، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية نحو تحقيق إنجازات مميزة، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص يمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه.

من جانبه كرم المهندس ياسر إدريس المهندسة حنان هيكل مساعد العضو المنتدب نظرا المجهودات الكبيرة في رعاية ودعم اللاعبيين.



وأكد المهندس ياسر إدريس أن هذا التكريم المتبادل يعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين المؤسسات، ويعبر عن إيمان مشترك بأهمية دعم الأبطال المصريين لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.