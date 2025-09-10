قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لعدوان إسرائيل على قطر: 10 طائرات حربية شاركت في العملية
تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث
«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة
هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025
حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب
محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة
أوروبا على فوهة بركان .. بولندا تُسقط مُسيرات روسية وتغلق مطاراتها
حازم إمام يكشف رأيه في أداء مصر ويصف مباراة بوركينافاسو بـ«الفرصة الضائعة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تعزّز حضورها الدولي في ملف «الملكية الفكرية» خلال اجتماع الجهاز الجديد بالعاصمة الإدارية| صور

اجتماع الجهاز المصري للملكية الفكرية
اجتماع الجهاز المصري للملكية الفكرية

عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية الاجتماع الرابع لمجلس إدارته، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها من داخل المقر الجديد للجهاز بالعاصمة الإدارية.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية، منهم: الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، اللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية ممثلًا عن وزارة الدفاع، اللواء هيثم صقر مأمون، ممثل وزارة الداخلية، الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب الدكتور حسام الصغير، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة حلوان، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ تامر طه، مستشار وزير التخطيط للتعاون الدولي والابتكار، فضلًا عن مشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية الأخرى.

وافتتح الدكتور هشام عزمي الاجتماع بكلمة ترحيبية، أعرب فيها عن سعادته بانعقاده من قلب المقر الجديد الذي انتقل إليه الجهاز مؤخرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس بداية مرحلة أكثر تنظيمًا وانطلاقة أوسع لعمل الجهاز على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء مجموعة من الملفات المهمة، من بينها: الهيكل التنظيمي للجهاز وخطة انتقال الموظفين، وأعمال لجنة استلام الأصول، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الموارد البشرية للعاملين، حيث تم التركيز على إضافة الحوافز التشجيعية مثل حافز التميز، والذي يُمنح للعاملين الحاصلين على درجات علمية في مجال عملهم، تشجيعًا للجميع على الارتقاء بمستوى العمل والجهاز. كما تم وضع تصور كامل لملف الرعاية الطبية والاجتماعية للعاملين بالجهاز، ونظام التعاقدات الخارجية والاستعانة والإجازات.

كما تمت مناقشة الدليل التنظيمي للفحص والبحث التمهيدي الدولي، وتنظيم عمل مكتب الاستقبال في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، إلى جانب تشكيل لجان جديدة تدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتضمن الاجتماع استعراض إنجازات الجهاز خلال الأشهر الماضية، حيث عرض الدكتور هشام عزمي سلسلة من الأنشطة التي تعكس الحضور الفاعل لمصر في ملف الملكية الفكرية. فقد عقد الجهاز لقاءً مع مجموعة عمل الصناعات الدوائية بالغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة لمناقشة تحديات الشركات الدوائية في مصر، كما شارك في ندوة دولية حول إنفاذ حقوق المؤلف بتنظيم مشترك من منظمة الويبو ووزارة الثقافة الكورية.

وشهدت الفترة الماضية أيضًا مشاركة الجهاز في المائدة المستديرة التي نظمتها الغرفة السويسرية بالقاهرة لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، إلى جانب تمثيل مصر في اجتماعات الدورة الـ66 للويبو بجنيف، حيث ألقى رئيس الجهاز كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع المجلس القومي للمرأة، والمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، سواء عبر اللقاءات الثنائية أو من خلال ندوة "سياسات الملكية الفكرية في إفريقيا عند مفترق طرق".

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يواصل دوره كمظلة وطنية لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وداعمًا أساسيًا لمسيرة التنمية والابتكار في مصر.

الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي حماية حقوق المبدعين والمبتكرين الملكية الفكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

صورة من التدريبات

تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في أسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 10-9-2025

محافظ المنيا يفتتح المعرض

يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة

زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

بالصور

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد