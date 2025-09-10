مصر تعزّز حضورها الدولي في ملف «الملكية الفكرية» خلال اجتماع الجهاز الجديد بالعاصمة الإدارية| صور

عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية الاجتماع الرابع لمجلس إدارته، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها من داخل المقر الجديد للجهاز بالعاصمة الإدارية.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية، منهم: الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، اللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية ممثلًا عن وزارة الدفاع، اللواء هيثم صقر مأمون، ممثل وزارة الداخلية، الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب الدكتور حسام الصغير، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة حلوان، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ تامر طه، مستشار وزير التخطيط للتعاون الدولي والابتكار، فضلًا عن مشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية الأخرى.

وافتتح الدكتور هشام عزمي الاجتماع بكلمة ترحيبية، أعرب فيها عن سعادته بانعقاده من قلب المقر الجديد الذي انتقل إليه الجهاز مؤخرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس بداية مرحلة أكثر تنظيمًا وانطلاقة أوسع لعمل الجهاز على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء مجموعة من الملفات المهمة، من بينها: الهيكل التنظيمي للجهاز وخطة انتقال الموظفين، وأعمال لجنة استلام الأصول، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الموارد البشرية للعاملين، حيث تم التركيز على إضافة الحوافز التشجيعية مثل حافز التميز، والذي يُمنح للعاملين الحاصلين على درجات علمية في مجال عملهم، تشجيعًا للجميع على الارتقاء بمستوى العمل والجهاز. كما تم وضع تصور كامل لملف الرعاية الطبية والاجتماعية للعاملين بالجهاز، ونظام التعاقدات الخارجية والاستعانة والإجازات.

كما تمت مناقشة الدليل التنظيمي للفحص والبحث التمهيدي الدولي، وتنظيم عمل مكتب الاستقبال في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، إلى جانب تشكيل لجان جديدة تدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتضمن الاجتماع استعراض إنجازات الجهاز خلال الأشهر الماضية، حيث عرض الدكتور هشام عزمي سلسلة من الأنشطة التي تعكس الحضور الفاعل لمصر في ملف الملكية الفكرية. فقد عقد الجهاز لقاءً مع مجموعة عمل الصناعات الدوائية بالغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة لمناقشة تحديات الشركات الدوائية في مصر، كما شارك في ندوة دولية حول إنفاذ حقوق المؤلف بتنظيم مشترك من منظمة الويبو ووزارة الثقافة الكورية.

وشهدت الفترة الماضية أيضًا مشاركة الجهاز في المائدة المستديرة التي نظمتها الغرفة السويسرية بالقاهرة لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، إلى جانب تمثيل مصر في اجتماعات الدورة الـ66 للويبو بجنيف، حيث ألقى رئيس الجهاز كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع المجلس القومي للمرأة، والمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، سواء عبر اللقاءات الثنائية أو من خلال ندوة "سياسات الملكية الفكرية في إفريقيا عند مفترق طرق".

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يواصل دوره كمظلة وطنية لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وداعمًا أساسيًا لمسيرة التنمية والابتكار في مصر.