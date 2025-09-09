قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى

تعيش البورصة المصرية حالة من الحذر الإيجابي مع استمرار المؤشر الرئيسي EGX30 في التحرك العرضي، وسط ترقب لاختراق مستويات المقاومة الحالية للعودة إلى المسار الصاعد.

في الوقت نفسه، يشهد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا لافتًا منذ بداية العام.

ومع إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جاهزيتها للطرح في البورصة، تزداد التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل السوق المصرية، التي تبحث عن محفزات جديدة تعزز من ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس أموال إضافية.

جاء ذلك في تصريحات للدكتور حسام الغايش، محلل أسواق المال، ضمن برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إلى جانب تصريحات رسمية من المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة".

تحركات عرضية لمؤشر EGX30 وتداولات قوية

أكد الدكتور حسام الغايش أن مؤشر EGX30 يواصل التحرك في نطاق عرضي منذ ثلاثة أسابيع، حيث يتراوح بين 34,257 نقطة و35,250 نقطة، مشيرًا إلى أن كسر هذا النطاق سيكون ضروريًا لتأكيد العودة إلى الاتجاه الصاعد.

EGX70 يرتفع 33% منذ بداية العام

وأشار الغايش إلى أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة يواصل أداءه القوي، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 33% منذ بداية عام 2025، مدعومًا بأداء لافت في قطاعات مثل:

الرعاية الصحية

الأسهم المتوسطة

الخدمات المالية غير المصرفية

ولفت إلى أن المؤشر يواجه دعمًا فنيًا عند مستوى 10,700 نقطة، في حين يقترب من مقاومة فنية عند 10,950 نقطة، مع احتمالية اختراقها في حال استمرار الزخم الشرائي.

طرح "العاصمة الإدارية" في البورصة: دفعة قوية مرتقبة للسوق

فيما يخص الطروحات الجديدة، أكد الغايش أن إعلان شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية استعدادها للطرح في البورصة يمثل إضافة نوعية للسوق المصرية.

وأوضح أن هذا الطرح:

يعزز من رأس المال السوقي للبورصة

يجذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب

يدعم قطاع العقارات كأحد المحركات الرئيسية للبورصة

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة،خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة جاهزة للطرح في البورصة، مؤكدًا أن:"لا توجد شركات متعثرة في المدينة، بل بعض التأخيرات فقط في تسليم المشروعات، ونسعى لتقديم تيسيرات دون اللجوء لسحب الأراضي."

وشارك في الفعاليات عدد من المسؤولين من وزارة الإسكان، وهيئة الرقابة المالية، والبرلمان، إلى جانب كبار المطورين العقاريين وشركات التمويل والاستشارات القانونية.

تحسن في سعر صرف الجنيه وتحذير من الإفراط في الاعتماد على الأموال الساخنة

وفيما يخص سوق الصرف، أشار الغايش إلى أن الجنيه المصري سجل ارتفاعًا بنحو 29 قرشًا أمام الدولار خلال تعاملات اليوم، بدعم من:

ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج

زيادة في الصادرات

تراجع فاتورة الاستيراد

لكنه حذّر من الاعتماد المفرط على الاستثمارات غير المباشرة، خصوصًا في أدوات الدين، معتبرًا أن هذه التدفقات قد تكون مؤقتة وعرضة للتقلبات العالمية.

وشدد على أهمية:"تشجيع الاستثمار المباشر طويل الأجل كأداة لتحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف وتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي."