بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الاثنين/، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 135.31 نقطة بما نسبته 1.59% ليصل إلى مستوى 8639.76 نقطة، إذ جرى تداول 503.8 مليون سهم عبر 27 ألفا و474 صفقة نقدية بقيمة 130.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 10.39 نقطة، بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 7841.25 نقطة، بكمية تداول بلغت 197.7 مليون سهم من خلال 12 ألفا و517 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 31.6 مليون دينار كويتي.

بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 178.37 نقطة بما نسبته 1.96% ليصل إلى مستوى 9265.86 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 306.09 مليون سهم عبر 14 ألفا و957 صفقة بقيمة تصل إلى نحو 98.9 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 5.23 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 8005.71 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 124.3 مليون سهم عبر 6746 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 21.6 مليون دينار كويتي.

ر ح ب / إسر