العاصمة الإدارية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025 بمشاركة 73 دولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن رعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025 والتي تستضيفها العاصمة الإدارية خلال الفترة من ٨ إلى ١٨ أكتوبر المقبل، بالصالة المغطاة لنادي النادي وبحضور وضيافة المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية .

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر الي المهندس خالد عباس علي موافقته علي رعاية البطولة .

مركزاً علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا من ذوي الهمم حيث أصبحت النظرة مختلفة بأن أصبحت أسر اللاعبين من ذوي الهمم تتباهي بأبنائها وبطولاتهم وذلك في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت علي الدولة المصرية، موجهاً "صبحي " التحية لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية وأيضا كل الشكر والتقدير للإعلام المصري علي اهتمامه بالتواجد في هذا المؤتمر والاهتمام المعهود منهم بالرياضيين من ذوي الهمم .

وعبر المهندس خالد عباس عن سعادته باستضافة مقر الشركة لهذا المؤتمر الكبير واستضافة العاصمة الإدارية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

وأضاف "حرصنا علي مشاركة ورعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهذا الحدث العالمي وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في إنشاء مجتمع متكامل يوفر الفرص لجميع أفراده، وبصفة خاصة الرياضيين البارالمبيين وأصحاب الهمم مختتما حديثه مؤكدا على أهمية ان تكون كل البطولات العالمية التي تنظمها مصر تقوم باستضافتها العاصمة الإدارية الجديدة لتسليط الضوء علي مصر الجديدة والتطور الكبير الذي طرأ علي التنمية والعمران في الجمهورية الجديدة .

وتوجه الدكتور حسام الدين مصطفي بالشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكامل والمتواصل للجنة البارلمبية كما توجه بالشكر للمهندس خالد عباس علي دعمه للبطولة ليكون الراعي البلاتيني لبطولة العالم ، موضحاً ان اللجنة تعمل أن تكون البطولة صديقة للبيئة وسوف يتم عمل توعية بيئية لجميع المشاركين بالبطولة .

كما تم الإعلان أثناء المؤتمر علي موافقة شركة العاصمة علي تخصيص مقر جديد للجنة البارالمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وايضاً اعلن المهندس خالد عباس عن انشاء اول مدرسة لذوي الهمم لأبنائنا مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع ان يشارك في البطولة نحو 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 73 دولة.

وتعد هذه البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية البارالمبية على مستوى العالم، إذ تُقام تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية وهي ضمن البطولات المؤهلة لبارالمبياد لوس انجلوس 2028.