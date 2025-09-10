قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العاصمة الإدارية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025 بمشاركة 73 دولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن رعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025 والتي تستضيفها العاصمة الإدارية خلال الفترة من ٨ إلى ١٨ أكتوبر المقبل، بالصالة المغطاة لنادي النادي وبحضور وضيافة المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية .

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر الي المهندس خالد عباس علي موافقته علي رعاية البطولة .

مركزاً علي اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا من ذوي الهمم حيث أصبحت النظرة مختلفة بأن أصبحت أسر اللاعبين من ذوي الهمم تتباهي بأبنائها وبطولاتهم وذلك في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت علي الدولة المصرية، موجهاً "صبحي " التحية لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية وأيضا كل الشكر والتقدير للإعلام المصري علي اهتمامه بالتواجد في هذا المؤتمر والاهتمام المعهود منهم بالرياضيين من ذوي الهمم .

وعبر المهندس خالد عباس عن سعادته باستضافة مقر الشركة لهذا المؤتمر الكبير واستضافة العاصمة الإدارية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

وأضاف "حرصنا علي مشاركة ورعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهذا الحدث العالمي وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في إنشاء مجتمع متكامل يوفر الفرص لجميع أفراده، وبصفة خاصة الرياضيين البارالمبيين وأصحاب الهمم مختتما حديثه مؤكدا على أهمية ان تكون كل البطولات العالمية التي تنظمها مصر تقوم باستضافتها العاصمة الإدارية الجديدة لتسليط الضوء علي مصر الجديدة والتطور الكبير الذي طرأ علي التنمية والعمران في الجمهورية الجديدة .

وتوجه الدكتور حسام الدين مصطفي بالشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكامل والمتواصل للجنة البارلمبية كما توجه بالشكر للمهندس خالد عباس علي دعمه للبطولة ليكون الراعي البلاتيني لبطولة العالم ، موضحاً ان اللجنة تعمل أن تكون البطولة صديقة للبيئة وسوف يتم عمل توعية بيئية لجميع المشاركين بالبطولة .

كما تم الإعلان أثناء المؤتمر علي موافقة شركة العاصمة علي تخصيص مقر جديد للجنة البارالمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وايضاً اعلن المهندس خالد عباس عن انشاء اول مدرسة لذوي الهمم لأبنائنا مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع ان يشارك في البطولة نحو 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 73 دولة.

وتعد هذه البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية البارالمبية على مستوى العالم، إذ تُقام تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية وهي ضمن البطولات المؤهلة لبارالمبياد لوس انجلوس 2028.

الفعاليات الرياضية البارالمبية شركة العاصمة أشرف صبحي بالشكر لوزير الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

ندوه توعوية لأئمة وخطباء مدينة ههيا عن أهمية ترشيد استهلاك المياه

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف تحقق معدلات مرتفعة في الاستجابة للشكاوي الواردة اليها

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد