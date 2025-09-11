نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

شاركت النجمة نادية الجندي، متابعيها وجمهورها عددا من صورها عبر حسابها على إنستجرام.



وأثارت الجندي، الجدل على السوشيال ميديا بظهورها بفستان ملفت اخفى عمرها الحقيقى و اتسم ستايل الفستان باللون الرمادى المطرز الدانتيل.

وانتعلت نادية الجندي حذاء باللون الفضى،ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيه.

