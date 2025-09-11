قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
محمد نور: تواصلنا مع هيثم حسن لضمه لمنتخب مصر الثاني.. ولهذا السبب لم ننجح
جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
بالصور

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
رنا عصمت

شاركت النجمة نادية الجندي، متابعيها وجمهورها عددا من صورها عبر حسابها على إنستجرام.


وأثارت الجندي، الجدل على السوشيال ميديا بظهورها بفستان ملفت اخفى عمرها الحقيقى و اتسم ستايل الفستان باللون الرمادى المطرز الدانتيل.

وانتعلت نادية الجندي حذاء باللون الفضى،ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

وتتميز نادية الجندي  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيه.
 

May be an image of 1 person
May be an image of 1 person and text
May be an image of 1 person and blonde hair
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

المستشارة أمل عمار

المستشارة أمل عمار تشارك في جلسة حوارية بالمعسكر التدريبي لبرنامج قادة مدارس الجمهورية

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

