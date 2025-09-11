علاج فعال للأمراض.. اكتشف فوائد الصفصاف الأبيض الصحية

الصفصاف الأبيض نبات طبي يُستخدم لتخفيف الصداع والحمى والألم الناتج عن الحالات الالتهابية، مثل إجهاد العضلات والتهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام هذا النبات غني بمادة الساليسين، وهي مركب طبيعي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.

الجزء الأكثر استخدامًا من الصفصاف الأبيض (Salix alba) هو لحاؤه، ويُستخدم غالبًا في تحضير الشاي كما يُمكن العثور عليه أيضًا على شكل كبسولات مصنوعة من خلاصة اللحاء المجفف.



يمكن شراء الصفصاف الأبيض من متاجر الأعشاب، أو متاجر المنتجات الطبيعية، أو صيدليات تركيب الأعشاب و يُنصح باستخدامه فقط تحت إشراف طبيب أو أخصائي رعاية صحية خبير في النباتات الطبية.

فوائد الصفصاف



يمكن أن يوصى باستخدام الصفصاف الأبيض في الحالات التالية:

حمى

صداع

الروماتيزم

التهاب المفاصل

هشاشة العظام وتنكس المفاصل

النقرس

آلام العضلات

آلام الظهر

إجهادات أو التواءات العضلات

أعراض البرد والإنفلونزا