البداية السبت.. الغندور يعلن عن تجربة جديدة في تحليل المباريات

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك و المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.







وكتب الغندور :" الحمد لله تجربة جديدة في تحليل المباريات و البداية يوم السبت القادم بإذن الله 🤲🏻و الحمد لله رب العالمين".

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.