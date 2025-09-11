قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
محمد نور: تواصلنا مع هيثم حسن لضمه لمنتخب مصر الثاني.. ولهذا السبب لم ننجح
جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البداية السبت.. الغندور يعلن عن تجربة جديدة في تحليل المباريات

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك و المصري  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


 


 وكتب الغندور :" الحمد لله تجربة جديدة في تحليل المباريات و البداية يوم السبت القادم بإذن الله  🤲🏻و الحمد لله رب العالمين".

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.   

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الاعلامي خالد الغندور الزمالك المصري المصري البورسعيدي يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

الصفصاف

علاج فعال للأمراض.. اكتشف فوائد الصفصاف الأبيض الصحية

كبسة الدجاج

طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق شهي.. اعرفها

شرايين

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

بالصور

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد