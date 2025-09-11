محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول تفاصيل إصابة عمر مرموش جناح منتخب الفراعنة والتي تعرض لها في مواجهة بوركينا فاسو الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قال محمد مراد في مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، خضع عمر مرموش لفحوصات طبية عقب العودة لمصر صباح اليوم، والتي أثبتت إصابته بكدمة في أربطة الركبة.

وأضاف، الساعات المُقبلة تحسم موقف عمر مرموش من التواجد في معسكر منتخب مصر أكتوبر المُقبل لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

وأكد مراد أن المفاوضات مع جيبوتي لنقل المواجهة المنتظرة مع منتخب مصر للقاهرة، ليس وليد الصدفة حيث أن الطلب منذ عدة أشهر وتحديدًا أثناء المواجهة التي جمعتهما معًا في القاهرة، وهناك ترحيب كبير من جانبهم لمواجهة الفراعنة بالقاهرة.

وأتم المنسق الإعلامي تصريحاته قائلًا، التوقف الدولي يبدأ 6 أكتوبر المُقبل ولكنه لن يكون هو موعد مواجهة جيبوتي، حيث ينتظر اتحاد الكرة قرارًا رسميًا من الاتحاد الدولي "الفيفا" بموعد ومكان مواجهة جيبوتي خلال الأيام المُقبلة.