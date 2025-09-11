قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
محمد نور: تواصلنا مع هيثم حسن لضمه لمنتخب مصر الثاني.. ولهذا السبب لم ننجح
جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
رياضة

محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول تفاصيل إصابة عمر مرموش جناح منتخب الفراعنة والتي تعرض لها في مواجهة بوركينا فاسو الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قال محمد مراد في مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، خضع عمر مرموش لفحوصات طبية عقب العودة لمصر صباح اليوم، والتي أثبتت إصابته بكدمة في أربطة الركبة.

وأضاف، الساعات المُقبلة تحسم موقف عمر مرموش من التواجد في معسكر منتخب مصر أكتوبر المُقبل لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

وأكد مراد أن المفاوضات مع جيبوتي لنقل المواجهة المنتظرة مع منتخب مصر للقاهرة، ليس وليد الصدفة حيث أن الطلب منذ عدة أشهر وتحديدًا أثناء المواجهة التي جمعتهما معًا في القاهرة، وهناك ترحيب كبير من جانبهم لمواجهة الفراعنة بالقاهرة.

وأتم المنسق الإعلامي تصريحاته قائلًا، التوقف الدولي يبدأ 6 أكتوبر المُقبل ولكنه لن يكون هو موعد مواجهة جيبوتي، حيث ينتظر اتحاد الكرة قرارًا رسميًا من الاتحاد الدولي "الفيفا" بموعد ومكان مواجهة جيبوتي خلال الأيام المُقبلة.

عمر مرموش منتخب مصر تصفيات كأس العالم اخبار منتخب مصر

