محمد نور: تواصلنا مع هيثم حسن لضمه لمنتخب مصر الثاني.. ولهذا السبب لم ننجح

علَقَ محمد نور نجم نادي الاتحاد السكندري السابق والمدرب العام الحالي للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم ، المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ، عن المرحلة المقبلة للفراعنة استعداداً لمواجهة البحرين ودياً في معسكر شهر أكتوبر، والأزمات بين الجهاز الفني للمنتخبين الثاني والأول.

وقال محمد نور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:



لا يوجد صراع بين حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب ، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول ، فكلاهما يقود منتخبات وطنية تشارك في بطولات كبرى بإسم مصر ، ولا يجوز أن يكون هناك خلافات وصراعات.

وأضاف: الفيديو المتداول لعصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الثاني ، مع أحمد حسن المدرب العام ، والحديث عن لقب عميد لاعبي العالم ، كان على سبيل المزاح ، والدليل على ذلك أن الحضري هنأ الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن وقدم الدعم لهم قبل مباراة بوركينا فاسو ، واعتذر عن سوء الفهم.

وأتم: الجهاز الفني للمنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان تواصل مع هيثم حسن لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني من أجل الانضمام لقائمة الفراعنة في مباراتي تونس الوديتين ، إلا أننا اكتشفتا أن اللاعب يحمل ثلاث جنسيات مختلفة ، وبالتالي كانت إجراءات استخراج الأوراق المطلوبة له صعبة للغاية وهو ما عطل انضمامه للقائمة.