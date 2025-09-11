محتاجين مجهودك.. إيهاب الكومي يكشف تفاصيل رسالة حسام حسن لمصطفى محمد

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن ما يثار عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعامل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الكابتن حسام حسن، مع اللاعب مصطفى محمد، غير دقيق ويهدف فقط إلى إثارة الجدل ومحاولة "ركوب الترند" على حساب المنتخب.

وأوضح إيهاب الكومي، عبر موقع 'الماتش' الذي يذاع على قناة 'صدى البلد'، "الناس اللي عايزة تاخد الترند على كابتن حسام حسن.. يقعدوا في جنب. الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واضح جدًا في رسائله، وكل ما دار بينه وبين مصطفى محمد كان كلام دعم وتحفيز فقط لا غير".



وكشف الكومي أن الحديث الذي دار بين حسام حسن ومصطفى محمد جاء في مطار القاهرة، عقب وصول بعثة المنتخب من بوركينا فاسو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث قال المدير الفني للاعب: "منتظرين منك الكثير، ومحتاجين مجهودك في الفترة الجاية، ارجع وتألق مع فريقك".

وأشار إيهاب الكومي، إلى أن هذا الحديث عكس رغبة حقيقية من الجهاز الفني في رؤية مصطفى محمد في أفضل مستوياته، ولم يكن بأي شكل من الأشكال توبيخًا أو نقدًا كما حاول البعض تصويره.



وأضاف إيهاب الكومي: "مصطفى محمد لاعب كبير، ومحترف، وملتزم فنيًا وأخلاقيًا، ويملك مهارات عالية جدًا تؤهله لقيادة هجوم المنتخب في المرحلة المقبلة، وما حدث هو أمر طبيعي جدًا في إطار العلاقة بين مدير فني ولاعبه".

وختم حديثه موجهًا رسالة لبعض الصفحات ومروّجي الإشاعات: "المنتخب في مرحلة بناء ومش محتاج أي تشويش، خلّونا نركز في اللي جاي بدل ما نحاول نصطاد في المية العكرة".



